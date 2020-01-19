Президент Турции поделился ожиданиями от Берлинской конференции по Ливии

Турция, благодаря дипломатическим усилиям и непосредственным шагам на местах, остается ключевой страной для мира в Ливии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед отбытием на международную конференцию по Ливии в Берлине, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, именно благодаря активным усилиям Анкары и Москвы, в этой стране был обеспечен режим прекращения огня, а действия Халифы Хафтара стали менее агрессивными.

Ситуация в Ливии приняла, масштабы, угрожающие всему Средиземноморскому региону и безопасности соседних стран, констатировал Эрдоган. «Попытки Хафтара и его приспешников свергнуть законную власть в Ливии заставили 400 тысяч ливийцев покинуть свои дома. Тунис и Алжир чувствуют на себе нагрузку от наплыва беженцев. Террористические организации, такие как ДЕАШ и Аль-Каида, вновь поднимают голову в Ливии», — сказал турецкий президент.

Эрдоган также привлек внимание к критическим заявлениям властей Греции в адрес организаторов берлинской конференции и приглашению Хафтара в Афины. «Афины и без того разъярены договоренностями между Ливией и Турцией, а теперь еще и отсутствие приглашения на международную конференцию по Ливии», — сказал президент.

Эрдоган назвал ошибочными действия греческого премьера Кириакоса Мицотакиса. «Мицотакис играет в ошибочную игру. Он предпринимает не те шаги. Подход Афин к процессам изначально неверный», — сказал президент.