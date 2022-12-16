Президент Словакии Зузана Чапутова в пятницу приняла отставку правительства республики, возглавляемого премьером Эдуардом Хегером, которому в четверг был вынесен вотум недоверия парламентом страны.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ТАСР.

«Президент республики приняла отставку правительства и поручила ему продолжать исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров», — привело агентство слова чиновника администрации главы государства, который вел церемонию в президентском дворце в Братиславе.

За вотум недоверия кабмину Хегера голосовали 78 из 102 присутствовавших на заседании депутатов высшего законодательного органа Словакии, который насчитывает 150 мест. Против высказались 20 парламентариев.

Кабмин не располагал большинством голосов в парламенте. На его отставке настаивала парламентская оппозиция, которая значительно усилилась в сентябре после выхода из состава высшего исполнительного органа политиков одной из пяти составлявших его политических партий. Бывшие партнеры по кабмину не смогли урегулировать разногласия, касавшиеся, в частности, его состава.

Кабмин Хегера, согласно конституции, будет действовать до назначения президентом республики нового правительства, но со значительно урезанными полномочиями. Словацкие политики обсуждают возможность достичь соглашения об объявлении досрочных парламентских выборов. В качестве возможного срока их проведения называются май и июнь 2023 года.