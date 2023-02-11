Президент Сирии Башар Асад высказал благодарность российскому государству и народу за поддержку в связи с землетрясением. В беседе с корреспондентом ТАСС он сказал, что приветствует приехавших для оказания помощи россиян в Сирии.

«Мы не удивлены, мы все друзья, мы разделяем одинаковые ценности, они поддерживали Сирию в борьбе с терроризмом и сейчас поддерживают Сирию в этой катастрофе. Поэтому мы бы хотели передать нашу благодарность не только российскому правительству, но и россиянам. Спасибо вам огромное», — сказал президент.

В субботу сирийский президент посетил место разбора завалов вместе со своей супругой Асмой.