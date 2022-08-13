Президент Сербии Александар Вучич заявил, что для вступления в ЕС его стране придется гармонизировать свою политику с политикой блока, в том числе и по санкциям.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на RTV, он сказал телеканалу Prva/

«Некоторые люди получали голоса, потому что вводили граждан в заблуждение, что они жесткие и решительные, а после выборов было понятно, что жесток только тот, кто не угрожал и не говорил об этом. Я достаточно ответственный человек. Я пытался беречь свою политику» – сказал он.

Вучич подчеркнул, что его политика не заключается в лести своему народу, поэтому он не понимает, зачем ему льстить посольствам.

На вопрос, сможет ли он сохранить свой пост, он сказал: «Я обещаю людям, что мы будем защищать нашу политику, пока сможем».

«Когда они скажут нам, что у нас осталось шесть месяцев до присоединения к ЕС, мы полностью гармонизируем нашу политику с их, потому что это наша обязанность поступить так» — заявил Вучич, комментируя вопрос о возможности присоединения Сербии к санкциям против России.

Напомним, посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил, что Киев рассчитывает на большую поддержку со стороны Белграда – в частности, введение им санкций против России, принятых на уровне ЕС.