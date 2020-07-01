Президент Сербии пообещал сформировать правительство в скором времени

Президент Сербии и лидер победившей на прошедших выборах Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич пообещал скорое формирование правительства страны на фоне повторного голосования в среду на ряде участков.
Около 200 тысяч граждан Сербии в среду повторно голосуют на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны. В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. По предварительным данным избиркома с 97,23% участков, Сербская прогрессивная партия президента получает 60,68% голосов и 189 мандатов из 250 в Скупщине, что дает ей возможность самостоятельно сформировать кабмин.
«Правительство будет сформировано в конституционный и законный срок, уверен, что и значительно раньше этого. Размышляю об этом каждый день», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.
«Вижу, что все остальные об этом беспокоятся больше, чем я», — отметил сербский лидер и добавил, что в этом вопросе СМИ «выдумывают, как могут».
Участки, на которых идет голосование в среду, составляют почти 3% от общего числа, правом голоса на них обладают около 200 тысяч граждан. Такое число избирателей может повлиять на достигнутые 21 июня результаты политических сил.(РИА Новости)