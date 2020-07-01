Президент Сербии пообещал сформировать правительство в скором времени

«Вижу, что все остальные об этом беспокоятся больше, чем я», — отметил сербский лидер и добавил, что в этом вопросе СМИ «выдумывают, как могут».

Участки, на которых идет голосование в среду, составляют почти 3% от общего числа, правом голоса на них обладают около 200 тысяч граждан. Такое число избирателей может повлиять на достигнутые 21 июня результаты политических сил.(РИА Новости)