Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами анонсировал встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, в скором времени они планируют договориться о том, в какой из двух стран пройдет прием, сообщает лента.ру.

«Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим», — заявил глава государства.

Он добавил, что лидеры двух государств хотели провести встречу еще до выборов в Турции, однако ее решили отложить с целью предотвратить возможные спекуляции по поводу влияния на внутриполитический процесс в стране.