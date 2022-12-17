Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретился в Катаре с окружением аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, речь шла о новом контракте капитана сборной Аргентины. Соглашение Месси и «ПСЖ» рассчитано до 2023 года, и парижский клуб хочет подписать именитого игрока еще на один год с возможностью продления.

«Я тысячу раз подтверждаю, что он очень доволен клубом, у него очень хороший сезон. Я думаю, он хочет остаться. Это произойдет? Посмотрим, осталась одна игра», — заявил глава «ПСЖ».

В 19 матчах за «ПСЖ» Месси забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач. В эти дни он принимает участие в чемпионате мира — 2022, где сборная Аргентины дошла до финала.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул. (Газета.ru)