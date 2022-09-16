«Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на признании странами суверенитета и территориальной целостности друг друга».

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Президент отметил, что теперь нужно начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных проволочек: «Но, к сожалению, 13 сентября этого года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию на государственной границе с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Эта провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами. Вся ответственность за это ложится на военно-политическое руководство Армении».