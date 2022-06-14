14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.

Как сообщает АПА, глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

— Здравствуйте, прежде всего, поздравляю вас с исторической победой. Считаю, что эта победа останется в истории азербайджанского спорта, потому что наша страна впервые стала чемпионом Европы в командном виде спорта, и эту победу одержали вы – наша национальная сборная по мини-футболу.

В Азербайджане многое сделано для развития спорта, однако до сих пор нам не удавалось добиться больших успехов в командных видах спорта. Правда, наши шахматисты дважды становились чемпионами Европы, но шахматы – это индивидуальный вид спорта, просто наши шахматисты добились этого большого успеха, выступая в команде. Но в игровых видах спорта такой победы не было. Поэтому она имеет огромное значение, и я уверен, что это – прекрасный пример для других видов спорта.

Правда, повторить этот исторический успех будет нелегко, но мы в любом случае должны постараться, чтобы азербайджанские спортсмены добивались высоких результатов на международных соревнованиях не только в индивидуальных, но и командных видах спорта. Как вам известно, мы добились очень больших успехов в индивидуальных видах спорта, у нас много и, уверен, станет еще больше олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Таким образом, развитие командных видов спорта позволит добиться всестороннего развития спорта.

Рад, что наша команда состоит из местных спортсменов – и игроки, и тренеры, и специалисты. Это особенно радует меня. Мне также известно, что наша команда по мини-футболу лишь во второй раз участвует в чемпионате Европы и уже удостоена титула чемпиона. Борьба была напряженной, чемпионаты Европы проходят очень напряженно в любом виде спорта. Конечно, там представлены сильнейшие европейские команды. Могу сказать, что эта победа стала возможной благодаря как проявленному вами на протяжении всего чемпионата профессионализму, так и большой самоотверженности. Вы порадовали наш народ, и неслучайно граждане Азербайджана с большой любовью встретили вас в аэропорту. Сердечно поздравляю вас. Это действительно очень большая, историческая победа.

Уверен, что всякий раз, когда наши спортсмены добиваются победы на международных соревнованиях, каждый патриотически настроенный человек испытывает чувство гордости, все мы радуемся, когда поднимается наш флаг. Победы к лицу нашему народу — как на поле боя, так и на спортивных аренах. Уверен, что азербайджанские спортсмены и впредь будут достойно представлять нашу Родину на международных соревнованиях.

Государством созданы все условия, никаких препятствий, связанных с развитием спорта, нет, напротив, государство оказывает постоянную поддержку. Однако, что касается мини-футбола, то из-за того, что для нас это относительно новый вид спорта, успехов в нем вы добились сами. Не могу сказать, что для мини-футболистов были созданы какие-то особые условия, или же из-за рубежа приглашены известные специалисты, тренеры, легионеры. Нет, ничего этого не было. Поэтому ваша победа заслуживает очень высокой оценки. Вы сами добились этой победы, конечно, федерация и спортивные специалисты, тренеры и игроки, спортсмены, — именно их я имею в виду, когда говорю о команде, — вы добились этой победы честным трудом.

В Азербайджане уделяется внимание и спорту, и спортсменам. Спортсмены всегда окружены заботой государства, и это естественно, потому что спорт, наши победы в спорте и повышают международный авторитет страны, и пропагандируют здоровый образ жизни, что, как мне кажется, гораздо важнее. Ведь все мы хотим, чтобы азербайджанский народ был здоровым, чтобы молодежь в массовом порядке занималась спортом. Государство всегда проявляет большое внимание и заботу о спортсменах, клубах, федерациях для повышения массовости спорта и достижения побед в спорте. Уверен, что отныне наша Федерация мини-футбола будет окружена такой же государственной заботой.

Своей победой вы демонстрируете, что если есть воля и профессионализм, есть любовь к Родине, то можно добиться даже недосягаемых для некоторых успехов. Уверен, что никто в Азербайджане не ждал вашей победы. Не знаю, вы сами ждали этого или нет, наверное, по ходу чемпионата вы начали чувствовать, что это возможно. Однако уверен, что никто в Азербайджане, в том числе и я, не ждал этой победы, именно с этим связано то, что мы вдвойне рады победе. То есть это говорит о том, что можно, можно побеждать самых сильных соперников – если есть командный дух, еще раз говорю, если есть профессионализм и патриотизм.

Мне известно, что многие из вас заняты в отдельных сферах, вы в подлинном смысле слова являетесь спортсменами-любителями, и мини-футбол для вас это, если так можно сказать, своего рода хобби. Вам противостояли сильнейшие европейские команды. Уверен, что финансовое обеспечение, поддержка и другие преимущества этих команд значительно превосходили ваши. Тем не менее, вы одержали победу, порадовали всех нас и вписали свои имена в спортивную историю Азербайджана.

Еще раз поздравляю вас и желаю новых успехов. Конечно, повторить этот успех будет очень сложно. Но я уверен, что у нашей команды прекрасные перспективы. Убежден, что после этой победы молодое поколение – дети, подростки выберут этот вид спорта, чтобы стать, как и вы, чемпионами Европы.

Еще раз поздравляю, желаю вам новых побед и выражаю признательность за то, что порадовали азербайджанский народ этой прекрасной победой.

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Почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент, позвольте от имени нашей федерации, всех футболистов и тренерского состава выразить Вам глубокую признательность. Сегодня очень почетный для нас день, потому что наши футболисты принесли сюда кубок, завоеванный, как Вы справедливо отметили, честным трудом. Мы действительно очень рады и хотим заверить Вас в том, что и дальше будем прилагать все усилия для последовательного достижения побед.

Уважаемый господин Президент, должен отметить, что хотя мини-футбол не является профессиональным видом спорта, он очень широко распространен среди населения. В 2017 году мы решили создать федерацию и в 2018 году уже были избраны членами как Всемирной федерации мини-футбола, так и Европейской федерации мини-футбола. В 2018 году мы приняли участие в чемпионате Европы в Украине, и это стало очень хорошим опытом для нас. Как Вам известно, в период пандемии были ограничения, но мы не прекращали тренировок, усиленно готовились к нынешнему чемпионату. Когда этот чемпионат начался, мы уже были полностью готовы. Конечно, главным для нас было участие. Вы справедливо отметили, что это стало большим опытом для наших футболистов. Но победа, одержанная в каждом матче, еще больше воодушевляла нас. Первый матч против чемпионов Европы – Румынии мы проиграли. Однако затем одержали грандиозную победу над Испанией и одолели команды других стран. В финале мы вновь встретились с румынами. Конечно, мы увидели здесь плоды супертактических ходов тренера. Наши соперники тоже подчеркнули это. Мы одержали победу, можно сказать, не допустив ошибок.

Конечно, господин Президент, неопровержим тот факт, что Вы проявляете особую заботу о спорте и спортсменах, всегда принимаете их. Одерживая победу в каждом мачте, мы верили и думали, что, возможно, господин Президент примет нас. Мы очень признательны Вам. Действительно, сегодняшний день вызывает большую гордость. Мы глубоко признательны Вам, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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Старший тренер национальной сборной по мини-футболу Эльшад Гулиев сказал: Господин Президент, от своего имени и от имени команды выражаем Вам глубокую признательность за то, что уделили нам свое драгоценное время. Мы сделали все возможное для того, чтобы порадовать наблюдавший за нами наш народ. Большое спасибо, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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Капитан команды, вратарь Рамиль Гасанзаде сказал:

-Господин Президент, благодарим Вас за то, что, несмотря на напряженный график работы, уделили нам время. Мы – мини-футболисты также ощущаем внимание, уделяемое Вами спортсменам. В течение всего чемпионата Европы никто не верил, что Азербайджан станет чемпионом. Однако мы показали на футбольной площадке такой же «железный кулак», как и в бою. Иншаллах, будем достойно представлять нашу Родину и на всех предстоящих соревнованиях. Большое спасибо.

Господин Президент, с Вашего позволения, хотим преподнести Вам подарки.

Президент Ильхам Алиев: Пожалуйста.

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Главе государства были преподнесены памятные подарки.

Затем была сделана фотография на память.