Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не считает нужным уходить со своего поста и призвала Конгресс (парламент страны) одобрить проведение досрочных выборов, сообщают испаноязычные СМИ.

По ее словам, ее отставка «не решит проблемы». Она отметила, что со своей стороны сделала все, что могла, в частности направила в Конгресс законопроект о проведении выборов, передает Интерфакс.

«Я требую, чтобы пересмотрели возможность проведения голосования по выборам», — заявила она.

16 декабря Конгресс не стал одобрять предложенную конституционную реформу о переносе выборов на 2023 год.