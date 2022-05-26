26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.

Как передает АПА, глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Зангиланском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о проводимой в аэропорту работе.

Было отмечено, что земляные работы на перроне завершились, а на взлетно-посадочной полосе продолжаются асфальтобетонные работы. Протяженность полосы составит 3000, а ширина – 60 метров. Этот аэропорт будет принимать все типы воздушных судов, в том числе тяжелые транспортные самолеты.

Строительство вышки управления воздушным движением аэропорта планируется завершить в июле. А на конец августа запланировано завершение работ в здании терминала. Здание терминала, отвечающее международным стандартам, будет обслуживать 200 пассажиров в час. В терминале планируется создать VIP-залы, кафе, кабинеты медицинского обслуживания и офисы. Оборудование и материалы доставлены из Италии, Германии и Турции.