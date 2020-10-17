Президент: Оскорбление народа Азербайджана очень дорого обходится руководству Армении

«Оскорбление азербайджанского народа очень дорого обходится вам, руководство Армении». Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Население Армении, наконец, должно привлечь к ответственности главарей этого криминального режима. Уже в Армении в военных комиссариатах организуются митинги, матери перекрывают дороги, не позволяя своим детям гибнуть на земле другой страны. Я обращался к армянскому народу и еще раз обращаюсь: не отдавайте своих детей! Что они делают на наших землях? Живите в своей стране. Мы не имеем ничего против вас. Идите жить в своей стране, что хотите там делайте, но уходите с нашей земли. Уверен, что армянский народ также привлечет к ответственности главарей режима преступной хунты. Мы на пути правды, на пути справедливости. Правда за нами, мы воюем на своей земле, отдаем шехидов на своей земле. Наша война — священная война!

Мы показали свою силу на поле боя, как врагу, так и всему миру. Сила, которую мы показываем на поле боя, и ее источник — воля азербайджанского народа, талант азербайджанского народа и достигнутые нами успехи», — сказал глава государства.

| 2020-10-17T13:16:22+04:00 17 октября 2020, 13:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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