Президент: Оскорбление народа Азербайджана очень дорого обходится руководству Армении

«Оскорбление азербайджанского народа очень дорого обходится вам, руководство Армении». Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Население Армении, наконец, должно привлечь к ответственности главарей этого криминального режима. Уже в Армении в военных комиссариатах организуются митинги, матери перекрывают дороги, не позволяя своим детям гибнуть на земле другой страны. Я обращался к армянскому народу и еще раз обращаюсь: не отдавайте своих детей! Что они делают на наших землях? Живите в своей стране. Мы не имеем ничего против вас. Идите жить в своей стране, что хотите там делайте, но уходите с нашей земли. Уверен, что армянский народ также привлечет к ответственности главарей режима преступной хунты. Мы на пути правды, на пути справедливости. Правда за нами, мы воюем на своей земле, отдаем шехидов на своей земле. Наша война — священная война!

Мы показали свою силу на поле боя, как врагу, так и всему миру. Сила, которую мы показываем на поле боя, и ее источник — воля азербайджанского народа, талант азербайджанского народа и достигнутые нами успехи», — сказал глава государства.