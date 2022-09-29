Президент Молдовы Майя Санду считает, что в случае победы Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией, могли бы возникнуть условия для урегулирования приднестровского конфликта.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Санду сказала в эфире телеканала Jurnal TV.

«Я всегда говорила, что этот конфликт может быть решен, когда появится геополитическая возможность, и мы должны быть готовы к этой геополитической возможности. Как только Украина выиграет войну, тогда может появиться геополитическая возможность», — сказала президент Молдовы.

Она одновременно подчеркнула, что по состоянию на сейчас не видит условий для мирного решения проблемы Приднестровья.

«Но наше главное условие — это мирное решение конфликта. И я отвечаю всем тем, кто считает, что сейчас пришло время: для нас сейчас самое главное — сохранить мир как на правом, так и на левом берегу Днестра», — добавила Санду.

Санду считает, что на фоне полномасштабной войны России против Украины существует большой риск нарушения молдавского нейтралитета, и страна должна иметь возможность обороняться.

«Республика Молдова записала в своей конституции, что она является нейтральной страной, поэтому это не может означать присоединение к военному блоку. Нейтралитет работает до тех пор, пока его уважают другие», — считает молдавский президент.

«Если другие страны не будут уважать наш нейтралитет, то мы можем подвергнуться нападению и должны быть готовы защищаться. Начиная с войны России против Украины, мы осознаем, что риски несоблюдения нашего нейтралитета очень высоки», — добавила она.

На вопрос о возможности ситуации в Приднестровье Санду сказала, что пока нет риска, что там могут быть организованы псевдореферендумы, как это Россия делает в Украине.

«Но очевидно, что то, что Россия делает сегодня в Украине, является нарушением международного права, и это должно беспокоить всех нас», — отметила она.