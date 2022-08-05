Необходимо установить пятилетнее перемирие, когда никакие страны не будут воевать. С таким предложением выступил Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пишет издание Excelsior.

По его мнению, перемирие необходимо для решения мировых проблем. Оно поможет направить усилия на борьбу с бедностью, голодом и другими проблемами.

В последнее время мир столкнулся с пандемией, войной на Украине, напряженностью вокруг Тайваня и глобальной рецессией. «Необходимо стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития», — такие действия в ответ на глобальные вызовы предложил президент Мексики.

Точкой отсчета для начала перемирия он назвал прекращение война на Украине. Он считает, что с подобной инициативой может выступить Организация Объединенных Наций. Однако, по словам президента Мексики, проект должно касаться не только обычных войн, но и торговых.