Президент Ливана призвал навести порядок в центре Бейрута

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией, министра внутренних дел, министра обороны и генерального директора сил внутренней безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута. Об этом 18 января сообщил телеканал LBC.

«Президент республики Мишель Аун провел серию телефонных переговоров с министром обороны, министром внутренних дел, командующим армией и главой внутренних сил безопасности и призвал их обеспечить безопасность мирных демонстрантов и общественного и частного имущества и восстановить спокойствие в центре Бейрута», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно о новых столкновениях между демонстантами и силами полиции в Бейруте. По словам представителя Ливанского общества Красного Креста, пострадали не менее 75 человек, 30 из них были госпитализированы.

Новая волна уличных демонстраций в ливанской столице начались 14 января, когда лидеры протестующих заявили о переходе к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на власти.

Массовые акции протеста продолжаются в Ливане третий месяц. В результате 29 октября 2019 года глава коалиционного правительства Саад Харири подал в отставку. Президент страны Мишель Аун поручил создать 19 декабря новый кабинет бывшему министру образования Хасану Диабу. Его поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Однако назначение нового премьер-министра не остановило протесты. Лидеры демонстрантов требуют роспуска высшего законодательного органа и проведения досрочных выборов (aif.ru)