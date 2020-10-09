Президент Кыргызстана приказал ввести войска в Бишкек

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении родима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20.00 (18.00 по бакинскому) 9 октября до 08.00 (05.00 по бакинскому) 21 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», — заявил представитель пресс-службы.

Отмечается, что Генштабу Вооруженных сил поручается «ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов».Также в городе будет действовать комендантский час.

Как сообщили в пресс-службе, режим ЧП вводится из-за угрозы жизни и здоровью людей, чтобы защитить граждан и стабилизировать обстановку.