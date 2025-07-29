Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении временной госмонополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика. Власти пока не объясняют, как именно будет введена монополия и какие механизмы будут применены.

Согласно указу президента Жапарова, компанию «ЭлКат», национализированную четыре месяца назад, наделили монопольным «эксклюзивным правом» на поставку международного интернет-трафика в Кыргызстан и транзит данных через страну.

Госмонополия в Кыргызстане вводится временно — с 15 августа 2025 года по 14 августа следующего года.

Теперь все кыргызстанские операторы связи и интернет-провайдеры должны перевести свои контракты и договоры на сотрудничество с «ЭлКат». Президент назначил им срок в два месяца для завершения данного перехода.

В Министерстве цифрового развития уточнили Би-би-си, что власти страны заинтересованы, в первую очередь, в развитии интернет-отрасли и расширении доступа к интернет-услугам «для различных слоев населения, независимо от их местонахождения», например, в труднодоступных районах.

«Государственный контроль, безусловно, приведет к стабилизации цен на услуги связи и предотвращению чрезмерного роста тарифов, что будет выгодно для потребителей. Поддержка со стороны государства будет способствовать цифровизации экономики страны и улучшению общей телекоммуникационной среды», — заявили в Минцифре.