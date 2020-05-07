Президент: Карантинный режим будет действовать по меньшей мере до 31 мая

«Увидев, что уже в течение 3 недель ежедневно число выздоровевших значительно превышает число инфицированных, мы стали принимать смягчающие меры. Но, к сожалению, некоторые люди восприняли это как отмену карантинного режима».

Как передает АПА, об этом 7 мая на церемонии открытия больничного комплекса модульного типа в Баку заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«К сожалению, некоторые люди не соблюдают карантинный режим. Смягчающие меры преследовали лишь одну цель: восстановить в определенной степени привычный для людей образ жизни. Смягчение карантинного режима не означает окончания карантинного режима, нет.

Карантинный режим будет действовать по меньшей мере до 31 мая, после чего при необходимости будет продлен. Поэтому картина последних дней, честно говоря, удручает и беспокоит меня, так как в последние 2-3 дня число инфицированных превышает число выздоровевших, и если данная динамика резко возрастет, — хочу открыто сказать это, пусть каждый знает, — мы будем вынуждены привести карантинный режим в прежнее состояние, ужесточить его, а в отношении нарушителей порядка будут приняты более строгие меры наказания, чтобы мы могли постоянно держать ситуацию под контролем», — подчеркнул президент.