Власти Ирана намерены отомстить за убийство полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи, заявил президент страны Ибрахим Раиси, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, силы безопасности проведут серьезное расследование и, «без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя». «Выражаю соболезнования по поводу мученической смерти полковника Сайада Ходаи», — сказал президент.

Неизвестные 22 мая расстреляли машину Сайада Ходаи, который подъезжал к своему дому в одном из переулков на востоке Тегерана. По данным СМИ, покушение случилось около 16:00 по местному времени в районе столичной улицы Моджахедин-е Эслам. В покушении участвовали два человека, они передвигались на мотоцикле. Злоумышленники пять раз выстрелили в офицера КСИР. Пресс-служба КСИР назвала данный инцидент актом терроризма.

Сегодня же The Jerusalem Post написал, что Хасан Сайяд Ходаяри, высокопоставленный офицер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был застрелен в Тегеране в воскресенье в ходе «тщательно скоординированной операции», пишет сегодня, 23 мая,