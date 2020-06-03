Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район

13.46

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Тертере Олимпийского спортивного комплекса.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в комплексе условиями.

После ознакомления с комплексом глава государства встретился с группой спортсменов.

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13.24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Тертерский район.

Президент принял участие в открытии Музея государственных символов в Тертере.

Глава государства был проинформирован об экспонатах, демонстрируемых в музее.