Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район

13.46

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Тертере Олимпийского спортивного комплекса.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в комплексе условиями.

После ознакомления с комплексом глава государства встретился с группой спортсменов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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13.24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Тертерский район.

Президент принял участие в открытии Музея государственных символов в Тертере.

Глава государства был проинформирован об экспонатах, демонстрируемых в музее.

| 2020-06-03T13:55:33+04:00 3 июня 2020, 13:46|12345 (Пока оценок нет)
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