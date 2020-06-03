Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район

13.46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Тертере Олимпийского спортивного комплекса.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в комплексе условиями.
После ознакомления с комплексом глава государства встретился с группой спортсменов.
***
13.24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Тертерский район.
Президент принял участие в открытии Музея государственных символов в Тертере.
Глава государства был проинформирован об экспонатах, демонстрируемых в музее.