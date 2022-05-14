Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев принимают в субботу участие в церемонии открытия 58-го аэропорта Турции – Ризе-Артвин.

Обращаясь к жителям и гостям северо-восточной провинции Ризе, президент Эрдоган поздравил население черноморского региона страны с открытием новой воздушной гавани.

Глава государства назвал новый аэропорт – показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта.

Отметим, что первый регулярный авиарейс национального авиаперевозчика Турции – Turkish Airlines по маршруту Стамбул-Ризе-Артвин приземлился в субботу на территории новой воздушной гавани. Время в пути составило 1 час 20 минут.

По его словам, воздушная гавань, построенная за 5 лет, внесет вклад не только в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.

Президент отметил, что за годы правления Партии справедливости и развития, число аэропортов в Турции возросло с 26 до 58.

«За последние годы не только построены новые воздушные гавани, но и капитально отремонтирована часть имеющихся», — констатировал турецкий лидер.

Глава государства отметил, что на строительство нового аэропорта Ризе-Артвин было потрачено 4,4 млрд турецких лир.

Президент призвал жителей северо-востока Турции активно пользоваться воздушным сообщением.

Выступая на торжественной церемонии, президент Ильхам Алиев отметил, что народ и руководство братской Турции активно поддерживали народ Азербайджана и в период 44-дневной войны за освобождение исторических земель страны от оккупации Армении.

«Азербайджан и Турция – это не только дружественные и братские страны, но и союзники», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, он чувствует себя в Турции, как в родной стране.

«Наши страны вместе и в беде, и в радости. Да здравствует Ризе! Да здравствует Турция! Да здравствует братство Азербайджана и Турции!», — заявил Алиев.

***14:54

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в открытии аэропорта Ризе-Артвин.

***14:05

Президент Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Турцию.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Ильхам Алиев вместе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в провинцию Ризе на открытие 58-го аэропорта страны – Ризе-Артвин.