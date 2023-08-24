Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет главу МИД Бельгии из-за ее проармянской позиции.

Как передает АПА, министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб во время своего визита в Армении озвучила далекие от реальности проармянские заявления, не соответствующие ситуации в регионе.

Глава МИД Бельгии прибудет сегодня в Азербайджан в рамках визита в регион.

По традиции, Президент Ильхам Алиев принимает главы МИД иностранных государств, находящихся с визитом в Азербайджане, проводится обмен мнениями по двусторонним отношениям, актуальным вопросам в регионе и мире.

Согласно полученной информации, Президент Ильхам Алиев не примет главу МИД Бельгии из-за ее проармянской позиции и необоснованных заявлений, озвученных в ходе визита в Армению.