Президент Ильхам Алиев наградил ряд представителей СМИ — СПИСОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников СМИ.

Текст документа опубликован АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии средств массовой информации в республике награждены:

Орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Мир Шахин Мирдилавар оглу Агаев

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Исмаилова Надежда Васильевна

Эльчин Исмаил оглу Шихлинский

Орденом «Достлуг»

Демирель Фарук

Арье Гут

Лапаитис Ричардас

Медалью «Терегги»

Джамиля Сафтар гызы Аббасова

Атая Алемдар гызы Аббасова

Сянан Мастали оглу Абдуллаев

Зюмрюд Гурбан гызы Абдуллаева

Вюсаля Махир гызы Абышова

Шариф Зиядхан оглу Агаяров

Этибар Рафиг оглу Агаев

Шакир Алиф оглу Албалыев

Айтекин Кямиль гызы Алхаслы

Кямаля Алиискандер гызы Бахшиева

Бахрам Алиярович Батыев

Самед Джанбагыш оглу Джанбахшиев

Салам Аллахверди оглу Джавадов

Натиг Али оглу Джавадзаде

Анар Лялиш оглу Джеабраиллы

Ризван Билал оглу Джафаров

Шахин Джафар оглу Джафаров

Замира Сабир гызы Дадашова

Мирсади Джалил оглу Дашдемиров

Хавер Мустафа гызы Эфендиева

Акиф Исмаил оглу Алиев

Азад Акиф оглу Алиев

Насими Мамед оглу Алиев

Рауф Фейзулла оглу Алиев

Галия Сосиаловна Алиева

Вугар Мусаведдин оглу Амруллаев

Гюльнар Гаджимамаед гызы Асадова

Вугар Мамед оглу Хагвердиев

Ильгар Муса оглу Гасанов

Афет Магсуд гызы Гасанова

Сабина Фазиль гызы Гасанова

Назим Вели оглу Хидиров

Вугар Эльбрус оглу Иманов

Ильхама Гисмят гызы Исабалаева

Рамиля Маил гызы Исаева

Радик Арзуман оглу Исмаилов

Руфик Хафиз оглу Исмаилов

Юсиф Сахиб оглу Керимов

Физули Имран оглу Гасымов

Нусрат Али оглу Гулиев

Айнур Джамал гызы Гулиева

Нигяр Сабир гызы Гулиева

Кянан Видади оглу Гулузаде

Денис Юрьевич Майоров

Мухаммедисмаил Ашраф оглу Мехдиев

Эльшан Муслим оглу Магеррамов

Шахисмаил Мамедов

Турал Ахмед оглу Мамедов

Айдын Огтай оглу Мамедов

Эльнур Эдильман оглу Мамедов

Эльшан Агамирза оглу Мамедов

Гюльнара Амир гызы Мамедова

Кенуль Тарих гызы Мамедова

Саяра Саяф гызы Мамедова

Ягут Афрасияб гызы Мамедова

Махаббат Бадал гызы Мирзоева

Мустафа Кямал оглу Мустафаев

Эльчин Сабир оглу Намазов

Людмила Шамильевна Назарли

Гашгай Зияддин оглу Рамазанов

Акиф Рустам оглу Рустамов

Гахраман Анвер оглу Рустамов

Мухаммед Нариман оглу Садыгов

Акиф Салам оглу Саламов

Самира Эльхан гызы Сафаралиева

Самира Мамедханифа гызы Сафарова

Кенуль Ариф гызы Шукюрова.