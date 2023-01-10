После Второй Карабахской войны наша основная задача заключалась в том, чтобы закрепить славную военную Победу и в политической плоскости. Мы без промедления приступили к работе, потому что хорошо понимали, что если не утвердим эту Победу в политической сфере, не добьемся того, чтобы мировая общественность восприняла ее, то можем столкнуться с определенными проблемами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

«Мы тут же приступили к активной работе, и считаю, что сегодня, через два года после войны, можно с полной уверенностью сказать, что итоги войны приняты миром. Правота Азербайджана еще раз подтвердилась, нам необходимо еще более упрочить ситуацию, сложившуюся в конце войны, то есть еще больше укрепить наши позиции. За последние два года нам удалось добиться того, чего мы хотели, как в плоскости международных отношений, так и внутри страны», — отметил глава государства.