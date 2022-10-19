19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джабраильский и Губадлинский районы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент принял участие в открытии 14,2–километрового участка автодороги Шюкюрбейли–Джабраил–Гадрут.

Президент и первая леди ознакомились с комплексом Комплексом «Умное садоводство» и «Лес Дружбы», который будет создан на территории Джабраильского района, приняли участие в церемонии реинтродукции 18 газелей, заложили фундамент Джабраильского центра цифрового управления электросети, ознакомились со строительными работами, проводимыми на международной узловой подстанции «Джабраил» мощностью 330/110 киловольт.

Главе государства и первой леди был представлен генеральный план города Губадлы. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента музеев Оккупации и Победы в Губадлы, Президент заложил фундамент Центра цифрового управления Губадлинской электросети, ознакомился с проектами водохранилищ «Баргушадчай» и «Забухчай» в Губадлинском районе.