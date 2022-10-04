4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Агдамский район.

Как сообщает АПА, глава государства ознакомился с работами, проводимыми на строящейся автомобильной дороге Барда-Агдам.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента центра по разведению лошадей в селе Эйвазханбейли Агдамского района, сел Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района, внутренней дорожно-коммуникационной сети города, гостиницы City Hotel Agdam.

Глава государства и первая леди ознакомились с предстоящими работами во дворце Паханали Хана и Комплексе Имарет, приняли участие в открытии памятника Хуршидбану Натаван, в церемонии закладки фундамента жилого квартала на 470 квартир, который будет построен в городе Агдам для бывших вынужденных переселенцев, железнодорожного и автовокзального комплекса города, села Сарыджалы Агдамского района.