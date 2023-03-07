Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи в рамках рабочего визита в США из-за митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и готовится обратиться к населению республики.

Как передает Грузия Онлайн, об этом во вторник сообщили в администрации грузинского лидера.

«Президент Грузии находится в США. Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению», — говорится в сообщении.

Напомним, что политики, представители гражданского общества, работники СМИ, студенты и простые граждане собрались перед зданием парламента, чтобы выразить протест против закона об «иностранных агентах», который принял в первом чтении парламент Грузии. Участники акции скандируют лозунг «Нет — российскому закону».

Ранее президент Саломе Зурабишвили подтвердила, что выступает категорически против планируемого принятия в Грузии закона об иноагентах. Свою позицию она еще раз обозначила в ходе своего выступления в ООН, на политическом форуме за гендерное равенство.

«Законопроект, представленный некоторыми группами в моей стране, который ограничит свободу неправительственных организаций [и в котором, надо сказать, большую роль играют женщины-активистки], будет крайне вреден для демократического преобразования нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, по сути, нашего пути европейской интеграции.

Я уже высказала свое решительное несогласие с этим законопроектом, и пользуюсь случаем, чтобы изложить свою позицию и здесь», — сказала Зурабишвили.

Перед поездкой в США президент Грузии заявила, что в случае принятия закона она наложит вето.