Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Фото президента на железнодорожном вокзале украинской столицы в Twitter опубликовала его пресс-секретарь Керстин Хаммелин.

«Наша солидарность нерушима, и такой она останется». Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину», — написала она.

В апреле 2022 года украинские власти отклонили визит немецкого президента из-за его связей с Россией. Тогда Штайнмайер намеревался посетить Киев вместе с президентами Польши и стран Балтии.

Сам политик с момента полномасштабного вторжения России в Украину осудил агрессию Кремля и призвал привлечь Путина и его окружения к трибуналу.

Решение Офиса президента Украины вызвало у немецкого правительства возмущение. В интервью СМИ канцлер Олаф Шольц заявил, что не будет посещать Украину после громкого отказа в визите Штайнмайера.

В мае Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, в ходе которого стороны «согласились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве». (unian.net)