Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР 80 лет тому назад, возложив венок к мемориалу советским воинам в берлинском округе Панков утром во вторник, 22 июня. По оценкам, жертвами нацистской истребительной войны против СССР стали 27 млн человек, в том числе 14 млн мирных жителей.

«Никто на этой войне не понес больше жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза. И все же эти миллионы не так прочно укоренились в нашей памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность», — сказал Штайнмайер в своей речи 18 июня. Он назвал войну нацистской Германии против СССР «убийственным варварством». «Память об этом аде, абсолютной враждебности и дегуманизации других остается для немцев обязанностью, а для всего мира — предостережением», — подчеркнул президент ФРГ. (DW)