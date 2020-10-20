Президент Франции поддержал политику премьера Ирака и пообещал ему продолжить борьбу с ИГ

Франция и Ирак считают важным продолжать борьбу с терроризмом. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник Елисейским дворцом по итогам прошедших вечером в понедельник в Париже переговоров между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«В ходе обмена мнениями президент Французской Республики и премьер-министр Ирака подчеркнули необходимость продолжать борьбу против терроризма. При этом Эмманюэль Макрон подтвердил стремление Франции продолжить свое активное участие в действиях международной коалиции, ведущей борьбу против группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ — прим. ТАСС). Он также подтвердил свое намерение углублять двусторонние отношения в оборонной сфере с Ираком», — говорится в заявлении.

Президент Франции, как указывается в заявлении, «приветствовал курс, проводимый иракским правительством». Он «выразил поддержку мерам, принятым иракским премьер-министром, с тем чтобы добиться прекращения недопустимых нападений, которые в последние недели были направлены против дипломатических представительств в Ираке».

Макрон сообщил иракскому премьеру, что в 2020 году Франция возобновит свой вклад в программу Службы ООН по вопросам разминирования (UNMAS), действия которой «в большой мере способствуют возвращению гражданского населения на прежние места проживания». Также, по словам Макрона, Франция выделит €1 млн Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), которая помогает иракской стороне в организации досрочных парламентских выборов.

«Стороны подтвердили в ходе переговоров существование тесных дружественных отношений, объединяющих две страны», — сообщил Елисейский дворец. Руководители двух стран выразили удовлетворение заключением контактов с французскими корпорациями на строительство метро в Багдаде и улучшение электросетей Ирака.

Как сообщает Елисейский дворец, Мустафа аль-Казыми «осудил убийство учителя Самуэля Пати и выразил солидарность с Францией в борьбе против терроризма».