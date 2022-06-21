Финляндия не достигла прогресса на встрече с Турцией, она, вероятно, не сможет войти в НАТО до сентября.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой.

«По существу встречи (с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО 20 июня) не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась, — сказал он. — Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — заявил он.

Отметим, что Финляндия и Швеция в мае подали заявки на вступление в альянс из-за боевых действий в Украине. Турция выступила против расширения альянса, обвинив эти страны в поддержке террористов, и выдвинула условия для рассмотрения данного вопроса.