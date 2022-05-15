Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил во время пресс-конференции, что реакция главы РФ Владимира Путина на решение Хельсинки вступить в НАТО была сдержаннее прогнозируемого, сообщает ТАСС.

«Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», — сказал он.

Ниинисте добавил, что «несомненно» отношения РФ с Финляндией изменятся. Однако президент подчеркнул, что сейчас не наблюдает подготовки российских властей к военному ответу на решение Хельсинки.

Ранее Саули Ниинисте провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором рассказал ему о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО из-за украинского кризиса.

По его словам, вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя определенную ответственность.

Как сообщается, Путин в разговоре сказал, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным.