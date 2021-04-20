Президент Евросовета заявил о завершении политического кризиса в Грузии

Политический кризис в Грузии подошел к концу, в стране начинается новый этап сотрудничества между властями и оппозицией, заявил, по сообщению «Спутник-Грузия», президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.

Накануне в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и большая часть оппозиционных партий подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное Шарлем Мишелем. После этого президент Евросовета приехал в Грузию.

«Политический кризис подошел к концу… Сегодня этап нового начала, которое требует много труда. Я должен отметить, что грузинские лидеры сегодня достигли соглашения, и это достижение принадлежит вам. Мне хорошо известно, какие большие усилия потрачены на это. Мне хорошо известно, что это был нелегкий процесс», — заявил Мишель.

Как отметил президент Евросовета, данное соглашение создает хорошие условия для проведения будущих реформ, в том числе избирательной и судебной реформы.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, так же, как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых «политзаключенными».