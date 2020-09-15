Президент Эстонии напомнила руководству Беларуси, что Гаага находится не так уж далеко

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что действующее руководство Беларуси может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия против участников акций протеста. Об этом сообщает портал ERR.

«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко», — Кальюлайд.

Политик также отметила, что виновные в насилии против белорусской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны. По словам эстонского лидера, судьбу Беларуси должен решать только ее народ. При этом вмешательство извне «невозможно и нецелесообразно», указала Кальюлайд.

«И это касается как Востока, так и Запада», — добавила Кальюлайд. (gazeta.ru)