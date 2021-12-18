«Европейская комиссия могла бы рассмотреть вопрос финансирования через свои фонды процесса разминирования в Азербайджане».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете «Il Sole 24 Ore» 15 декабря во время рабочего визита в Брюссель.

Глава государства отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Я сказал, не давайте нам денег, выделите финансовую помощь европейским компаниям, занимающимся разминированием, чтобы они приехали в Азербайджан и начали работу. Потому что Азербайджан физически не сможет сделать это в короткие сроки. Кроме того, эта работа требует больших затрат, и вы совершенно правы, говоря, что, если территории не будут очищены от мин, мы не сможем обеспечить возвращение людей. Они ждали этого почти 30 лет. Конечно, наши потребности не ограничиваются разминированием. Все разрушено. Там нет ни городов, ни деревень — это полностью разрушенные территории. Наша позиция заключается в том, что Армения должна финансироваться на том же уровне, что и Азербайджан», — сказал президент.