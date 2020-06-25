Президент: Если так будет продолжаться, то я поручу увеличить размеры штрафов

Почему люди, обладающие сегодня большими возможностями, должны платить штрафы в размере 50, 100 манатов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы №1.

«Сколько врачей работают для лечения одного больного, сколько врачей круглосуточно находятся в этом тяжелом положении, мучаются в комбинезонах, очках, масках. Мы высоко оцениваем деятельность врачей. Но каждый человек должен знать это — врачи тоже заражаются, тоже умирают. Еще раз хочу сказать: сейчас мы привлекаем к этим делам всех наших врачей. У нас нет вдвое большего числа врачей. Если завтра пандемия еще больше распространится, если сегодня, к примеру, заражаются 300-400 человек, а завтра их станет больше, то где мы их разместим. Допустим, разместим – сейчас строятся больницы и у нас есть свободные койки, — но как мы можем увеличить число врачей?! Каждый должен думать об этом», — сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, если в учреждениях руководители видят, что их работники не носят масок, они, конечно, должны принять меры, немедленно отреагировать, сообщить в соответствующие структуры.

«Если так будет продолжаться, то я поручу увеличить размеры штрафов, так как почему люди, обладающие сегодня большими возможностями, должны платить штрафы в размере 50, 100 манатов. Он выходит, садится в машину и едет, куда хочет. Остановят его или нет, это тоже неизвестно, так как останавливать каждого нет возможности. Платит штраф и уезжает, потом делает все, что хочет. Поэтому я поручил: со стороны государственных органов, местных исполнительных органов, правоохранительных органов должен быть более строгий контроль за этим, потому что это вопрос национальной безопасности. Посмотрите, что сейчас происходит в развитых странах. Ситуация находится на грани кризиса», — отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что даже страны, традиции государственности которых измеряются столетиями, система здравоохранения которых преподносится как образец для всего мира, не справляются, так как это невозможно.

«Поэтому, считаю, что мои слова должны стать основой для каждого – и для граждан, так как им тоже следует проявлять ответственность, — и для должностных лиц, государственных чиновников. Государственный контроль, общественный контроль, дисциплина и ответственность граждан должны повыситься. Если мы увидим, что дисциплина и дальше нарушается, то подумаем, какие еще действенные шаги предпринять, чтобы применить в отношении лиц, нарушающих эти правила, более строгие меры», — добавил Президент Ильхам Алиев.