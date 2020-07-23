Президент Эрдоган вновь посетил Айя-Софию — второй раз за неделю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг во второй раз за последние несколько дней посетил Айя-Софию, чтобы лично проинспектировать ход подготовки мечети к первому за последние 86 лет пятничному намазу, сообщает Анадолу.

Глава государства вылетел в Стамбул после заседания Высшего военного совета, которое прошло в Президентском дворце в Анкаре.

Президента сопровождали вице-президент Фуат Октай и другие официальные лица.

В воскресенье, 19 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работами, проводящимися в мечети Айя-София перед первым с 1934 года пятничным намазом.

Государственный совет Турции в пятницу, 10 июля, отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софии.

Госсовет Турции постановил, что Айя-София находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

Первый за долгие десятилетия намаз в мечети, считающейся символом завоевания Стамбула, состоится 24 июля.