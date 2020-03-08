Президент Эрдоган проведет переговоры с руководством ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 9 марта, прибудет в Брюссель, где проведет переговоры с главами Европейского совета Шарлем Мишелем и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

По его словам, стороны обсудят состояние отношений между Турцией и ЕС, проблему беженцев, вопросы в сфере безопасности, а также сирийский кризис и обеспечение региональной стабильности.

Лейтс добавил, что консультации начнутся в 18:00 по местному времени. (Агентство Анадолу)

| 2020-03-08T22:04:39+00:00 8 марта 2020, 23:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss