Президент Эрдоган проведет переговоры с руководством ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 9 марта, прибудет в Брюссель, где проведет переговоры с главами Европейского совета Шарлем Мишелем и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

По его словам, стороны обсудят состояние отношений между Турцией и ЕС, проблему беженцев, вопросы в сфере безопасности, а также сирийский кризис и обеспечение региональной стабильности.

Лейтс добавил, что консультации начнутся в 18:00 по местному времени. (Агентство Анадолу)