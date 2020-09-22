Президент Эрдоган прокомментировал ситуацию в Восточном Средиземноморье

Турция не нарушает чьи-либо права в Восточном Средиземноморье, а лишь стремится к тому, чтобы ее права и интересы в регионе уважались. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабинета министров страны, сообщает Агентство Анадолу.

При этом глава государства отметил, что «те, кто пытался игнорировать Турцию, навязывать свои тезисы и карты в Восточном Средиземноморье, начали склоняться к переговорам».

Турецкий лидер заявил также, что «те, кто пытается нарушить баланс в регионе и мире только из-за враждебности к Турции, готовят свой конец собственными руками». «Мы не хотим, чтобы горстка честолюбцев, привела свои страны к катастрофе ради политической и экономической выгоды»,- сказал президент Эрдоган.

В своей речи президент Турции также коснулся деятельности ООН. Глава государства раскритиковал запоздалый ответ Всемирной организации на пандемию COVID-19, отметив, что «ООН снова потерпела неудачу».

«Организация Объединенных Наций, которая признала существование пандемии с опозданием в несколько недель, не продемонстрировала своего присутствия с точки зрения принятия необходимых мер по борьбе с ней», — сказал Эрдоган.