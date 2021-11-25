У 77-летнего чешского президента Милоша Земана обнаружен коронавирус, решением врачей он возвращается в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, в котором лечился с 10 октября до 25 ноября.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Чешское ТВ.

«У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса», — говорится в сообщении.