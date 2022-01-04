Президент Чехии Милош Земан в 2022 году не планирует совершать зарубежные визиты. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

«Президент республики не планирует в текущем году зарубежных визитов. С иностранными государственными деятелями он планирует встречаться в Чехии», — отметил Овчачек.

Пресс-секретарь также сообщил, что 77-летний глава государства строго выполняет рекомендации врачей, под постоянным наблюдением которых находится. Земан отказался от табака и алкогольных напитков. Даже во время новогодних праздников президент не выкурил ни одной сигареты и не выпил ни рюмки спиртного, сказал Овчачек. (ТАСС)