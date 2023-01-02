Бразилия намерена вернуться к диалогу и «дружбе» с Аргентиной. Об этом написал новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Twitter.

По словам лидера Бразилии, он встретился с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, который поздравил его со вступлением в должность. Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, поздравил его с победой Аргентины в чемпионате мира по футболу.

«Мы восстановили диалог и дружбу с нашим крупнейшим соседом и одним из главных партнеров Бразилии в мире», — подчеркнул президент Бразилии.

Отмечается, что отношения между Фернандесом и предыдущим президентом Бразилии Жаиром Болсонару были напряженными, несмотря на отсутствие явного противостояния. Агентство связывает это с тем, что лидера Аргентины можно охарактеризовать как политика с левыми взглядами, а Болсонару — консервативными, что отражалось и в их подходе к международным вопросам. Так, одной из причин их разногласий стала тема отношений с Венесуэлой.