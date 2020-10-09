Президент Азербайджана: Поселок Гадрут и несколько сел освобождены от оккупации

Президент Азербайджана: Поселок Гадрут и несколько сел освобождены от оккупации.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

Наряду с поселком Гадрут были освобождены от оккупации села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазили, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сур и Сулейманлы.

«Полностью реализуется оперативный план», — подчеркнул глава государства.

Глава государства сказал, что Азербайджан освобождает оккупированные земли: «Можно сказать, каждый день с фронта поступают хорошие новости, каждый день наши солдаты и офицеры выполняют боевые задачи с честью. В то же время они занимают более выгодные позиции, взяв стратегические высоты. Таким образом, план операции выполняется полностью. План операции основан на современных принципах ведения боя. Сегодня Азербайджанская Армия имеет полное преимущество как в материально-техническом оснащении, так и в боевой подготовке».

Верховный главнокомандующий отметил, что в ходе сегодняшних боев значительная часть военной техники противника была уничтожена.