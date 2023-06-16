Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает #, глава государства распорядился наградить медалью «Терегги» за плодотворную деятельность в области здравоохранения в Азербайджане следующих лиц:

Агаева Хафиза Агалар оглу

Джалилова Этибара Ямли оглу

Акберли Азера Апрель оглу

Алиеву Егяну Агабала гызы

Аскерова Ниязи Мустафа оглу

Гусейнову Лаляханым Мухтар гызы

Керимова Мушфига Исрафил оглу

Гурбанова Тарлана Мухаммед оглу

Мамедова Асафа Маил оглу

Мамедову Севиль Вахид гызы

Нагдалиева Наримана Мамед оглу

Намазову Хиджран Кямал гызы

Пашаеву Айбениз Абиль гызы

Салехову Гюльбениз Гара гызы.

За особые заслуги в области здравоохранения в Азербайджанской Республике и высокий профессионализм присвоить следующим лицам почетные звания Азербайджанской Республики:

«Заслуженный врач»

Азизову Фазилю Азиз оглу

Гаджиеву Арифу Хамза оглу

Мехдиеву Акберу Исмаил оглу

Магеррамовой Франгиз Амирхан гызы

Нуралиевой Айнаханым Нури гызы

Солтанову Ахадаге Мирага оглу

«Заслуженный медицинский работник»

Багировой Сюрме Керим гызы

Фроловой Алле Абдул Ахатовне

Гуламовой Бахар Вагиф гызы.