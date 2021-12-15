Азербайджан является надежным партнером и другом Европы на газовом рынке.

Как передает #, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью изданию «El Pais».

«Все мы знаем, что спрос на природный газ в Европе будет расти из-за ряда решений, принятых некоторыми странами в отношении их энергетической стратегии. И здесь Азербайджан является надежным партнером, другом Европы, страной, которая уже завершила все инфраструктурные работы. Представьте себе, 3500 километров газопровода из Баку в Италию, часть его находится под морским дном. Все построено, газ идет. Все, что нам нужно сделать, — это тесно сотрудничать с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС, с теми, кто хочет получить от нас больше газа, или с новыми покупателями газа, и начать переговоры», — сказал глава государства.

Он отметил, что у Азербайджана огромные запасы природного газа и достаточно короткий маршрут транспортировки в Европу.

При этом, отвечая на вопрос про конкуренцию с российским газом, президент подчеркнул, что проблема конкуренции сильно преувеличена и безосновательно политизирована: «Наши поставки газа никак не могут конкурировать с российскими».