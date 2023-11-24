В мире немало безуспешных и зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них — соседняя с Азербайджаном Армения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.

«Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова. Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров. А государства-члены SPECA являются поистине независимыми странами, потому что проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику», — отметил глава государства.