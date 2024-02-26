Президент Армении Ваагн Хачатурян прибыл с официальным визитом в Ирак.

Его в международном аэропорту Багдада встретил вице-премьер, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

В рамках визита Хачатурян встретится с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Шиа-ас-Судани.

Он также посетит Эрбиль, где проведет встречи с почетным президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани и с президентом Иракского Курдистана Нечиваном Барзани.

В составе делегации президента Армении в Ирак прибыли также предприниматели, которые примут участие в бизнес-форуме.