Президент Армении пока не принял решения об отставке начальника генштаба

Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решения по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщила Sputnik Армения помощник армянского президента Асмик Петросян.

На принятие решения у Армена Саркисяна было 3 дня (срок истекает в воскресенье утром, если речь идет не о рабочих днях, в Конституции это не прописано – напоминает издание). Либо президент отправляет прошение премьера обратно со своими замечаниями, либо решение об отставке Оника Гаспаряна автоматически вступает в силу.