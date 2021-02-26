Президент Армении обсудил с главами парламентских фракций и оппозицией ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу провел встречи с руководителем парламентской фракций «Мой шаг» Лилит Макунц, лидером «Просвещенной Армении» Эдмоном Марукяном и секретарем «Процветающей Армении» Арманом Абовяном, в ходе которых обсуждалась политическая ситуация в стране. Об этом говорится в сообщении президентской пресс-службы.

«В ходе встреч стороны обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране. Были обсуждены вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного решения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и взгляды», — отмечается в сообщении.