Президент Армении обсудил с главами парламентских фракций и оппозицией ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу провел встречи с руководителем парламентской фракций «Мой шаг» Лилит Макунц, лидером «Просвещенной Армении» Эдмоном Марукяном и секретарем «Процветающей Армении» Арманом Абовяном, в ходе которых обсуждалась политическая ситуация в стране. Об этом говорится в сообщении президентской пресс-службы.

«В ходе встреч стороны обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране. Были обсуждены вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного решения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и взгляды», — отмечается в сообщении.

Президент Армении встретился также с кандидатом в премьеры от «Движения по спасению родины» Вазгеном Манукяном, лидером партии «Отечество» Артуром Ванецяном, представителями АРФД и РПА Арцвиком Минасяном и Ваграмом Багдасаряном.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о сложившемся в стране кризисе. (ТАСС-Спутник-Армения)

| 2021-02-26T19:26:49+04:00 26 февраля 2021, 19:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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