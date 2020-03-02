Президент Аргентины представит закон о легализации абортов

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в ближайшие дни внесет в конгресс законопроект о легализации абортов.
«В течение ближайших десяти дней я представлю закон о свободном прерывании беременности, который легализует аборты», — сказал глава государства, выступая перед законодателями.
По словам Фернандеса, власти должны поддержать женщин.
В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также на Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской республике.(РИА Новости)
| 2020-03-01T23:18:12+00:00 2 марта 2020, 05:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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