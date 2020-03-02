Президент Аргентины представит закон о легализации абортов

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в ближайшие дни внесет в конгресс законопроект о легализации абортов.

«В течение ближайших десяти дней я представлю закон о свободном прерывании беременности, который легализует аборты», — сказал глава государства, выступая перед законодателями.

По словам Фернандеса, власти должны поддержать женщин.

Аргентина криминализировала аборты в большинстве случаев в 1921 году. Женщина имеет право на прерывание беременности только в случае угрозы для ее жизни и в случае изнасилования.

В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также на Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской республике.(РИА Новости)